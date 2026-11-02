Команду Mercedes оштрафовали на €5 тыс. после того, как британский пилот Джордж Расселл не выполнил обязательные послегоночные медиаобязанности на Гран-при Мехико в Мексике. Как сообщает Sky Sports, Mercedes освободила гонщика от общения со СМИ из-за его тяжёлого эмоционального состояния после того, как напарник Кими Антонелли завоевал титул чемпиона мира Формулы-1 2026 года.

Ход гонки

Расселл стартовал вторым, но из-за не зависящей от него технической проблемы потерял несколько позиций и на первом круге опустился на шестое место. Стюарды признали его виновным в столкновении с пилотом Red Bull Исаком Аджаром и назначили 10-секундный штраф. В итоге британец финишировал шестым.

Антонелли завершил гонку третьим и в 20 лет стал самым молодым чемпионом мира в истории Формулы-1. До конца сезона оставались четыре этапа. Перед отъездом с трассы Расселл лично поздравил итальянца с титулом.

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Позиция Mercedes

Руководитель Mercedes Тото Вольфф заявил, что после финиша увидел Расселла очень расстроенным. По его словам, гонка в Мексике могла стать победной для британца, поскольку болиду хватало темпа, однако команда подвела пилота на первой прямой из-за проблемы с подачей энергии.

Международная автомобильная федерация оштрафовала Mercedes на €5 тыс. за отсутствие Расселла на медиа-мероприятиях. После этапа он опустился со второго на четвёртое место в личном зачёте: победитель гонки Макс Ферстаппен поднялся на две позиции, а Льюис Хэмилтон, финишировавший вторым, обошёл Расселла и остался третьим. Расселл должен пообщаться с журналистами в четверг в Бразилии перед Гран-при Сан-Паулу, запланированным на 6–8 ноября.

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