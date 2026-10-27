Мэр Осло призвала правительство Норвегии запретить россиянам въезд на Кубок мира по лыжам

Мэр Осло Анне Линдбу призвала правительство Норвегии отменить визовые исключения для российских спортсменов и запретить им въезд в страну на этап Кубка мира по лыжным видам спорта в Холменколлене в сезоне 2026/2027 годов. Инициатива стала реакцией на решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) ослабить требования и предоставить допуск отдельным спортсменам из РФ и Беларуси в так называемом «нейтральном» статусе.

Глава Осло подчеркнула, что решение международной федерации не должно обязывать норвежские власти выдавать разрешения на въезд представителям страны-агрессора, пока РФ продолжает кровопролитную войну против Украины. Позицию городских властей полностью поддержала Норвежская федерация лыжного спорта, президент которой Роджер Финьорд подтвердил категорический отказ допускать российских спортсменов на международные соревнования в Норвегии.

Источник: NRK.

Ранее Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) разрешил спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях. При этом для них был предусмотрен ряд условий и ограничений.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение провести чемпионат мира среди взрослых 2030 года в Москве. Это первый случай с начала полномасштабного вторжения России в Украину, когда международная федерация по олимпийскому виду спорта предоставила России право принимать у себя чемпионат мира среди взрослых.

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отменила индивидуальные ограничения для российских и белорусских представителей. Теперь игроки, тренеры, судьи и другие официальные лица из этих стран могут участвовать в соревнованиях ФИБА. В то же время вопрос о возвращении российских и белорусских сборных и клубов федерация пока оставила для дальнейшего рассмотрения.

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