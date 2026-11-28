Украинская биатлонистка Александра Меркушина после одиночной смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Контиолахти эмоционально рассказала о психологическом давлении и унижениях, с которыми, по её словам, она сталкивается в команде на протяжении многих лет.

Спортсменка заявила, что негативное отношение к её результатам преследует её ещё с юношеского возраста и повторялось при разных тренерах.

Меркушина утверждает, что ей неоднократно говорили о недостойности её достижений, а также распространяли оскорбительные высказывания о ней и её семье.

Биатлонистка подчеркнула, что нынешняя атмосфера в команде мешает ей сосредоточиться на спорте и полноценно работать. Она заявила, что готова перейти на уровень Кубка IBU, если это позволит ей избежать внутренних конфликтов.

Меркушина подчеркнула, что не стремится участвовать в командных спорах или бороться за место в сборной, а хочет лишь тренироваться, выступать и добиваться результатов в спокойных условиях.

Украинская биатлонистка Александра Меркушина заняла четвертое место в юниорском спринте на чемпионате мира, проходящем в немецком Арбере.

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина одержала победу в индивидуальной гонке на 15 километров в первый день чемпионата Европы 2026 года, проходящего в норвежском Шушене.

Ранее сборная Украины показала достойный результат в смешанной эстафете на Кубке IBU, заняв седьмое место среди сильнейших команд мира.

В составе нашей команды выступили Богдан Цимбал, Богдан Борковский, Анна Кривонос и Анастасия Меркушина.

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