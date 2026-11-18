Лионель Месси намерен потребовать от Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) прекратить коммерческое использование его имени. Такой шаг связан с финансовыми скандалами вокруг организации.

По информации издания, юридическая команда Месси уже привлекла специалистов для подготовки официального документа, в котором будет изложено соответствующее требование.

Ранее нападающий объявил о завершении выступлений за национальную сборную Аргентины.

39-летний Лионель Месси с 2023 года выступает за американский клуб «Интер Майами», который играет в Главной лиге футбола Северной Америки (MLS).

Футболист имеет значительные достижения на международном уровне. Он является чемпионом мира 2022 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (2014 и 2026 годов), олимпийским чемпионом 2008 года и двукратным обладателем Кубка Америки (2021 и 2024 годов).

За национальную сборную Аргентины Месси провел 208 матчей и забил 126 голов. Также нападающий участвовал в шести чемпионатах мира.

Об этом сообщает издание Marca.

Напомним, аргентинский футболист Лионель Месси 23 октября получил Премию принцессы Астурийской в области спорта 2026 года в испанском Овьедо. Он стал первым футболистом, удостоенным этой награды в индивидуальном зачете.

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в США стал первым футболистом, завоевавшим «Золотую бутсу» MLS два сезона подряд. В регулярном сезоне 2026 года он забил 26 голов в 31 матче и возглавил список бомбардиров лиги. Награда была присуждена в последний день регулярного сезона.

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