Аргентинский футболист Лионель Месси 23 октября получил Премию принцессы Астурийской в области спорта за 2026 год в испанском Овьедо. Он стал первым футболистом, которого отметили этой наградой единолично, сообщает Anadolu Agency.

Церемония в Овьедо

Принцесса Леонор вручила награду 39-летнему нападающему «Интер Майами» во время церемонии в театре Кампоамор. На мероприятии также присутствовали король Испании Филипп VI и королева Летиция.

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За что отметили Месси

О присуждении премии объявили 3 июня. Жюри отметило спортивную карьеру Месси, его благотворительную деятельность, а также скромность, командную игру и честную борьбу.

Отдельно жюри упомянуло усилия футболиста по улучшению доступа к образованию и медицинской помощи для детей, находящихся в неблагоприятном положении, а также его приверженность командному успеху. Ранее эту награду среди представителей футбола получили Хави Эрнандес и вратарь Икер Касильяс, разделившие ее в 2012 году. В 2002 году премией также отметили сборную Бразилии после ее пятой победы на чемпионате мира.

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