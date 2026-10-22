Месси посетит церемонию вручения премии принцессы Астурийской в области спорта

Звезду «Интер Майами» Лионеля Месси пригласили на официальные мероприятия с участием короля Испании Филиппа VI и королевы Летиции. Аргентинец посетит церемонию вручения премии принцессы Астурийской в области спорта, которая состоится в испанском городе Овьедо.

В четверг, 22 октября, Месси примет участие в официальном ужине с королем Филиппом VI и королевой Летицией. Мероприятие организуется в рамках программы событий, посвященных вручению премии принцессы Астурийской.

В тот же день футболист встретится со школьниками, студентами и болельщиками в Дворце спорта Овьедо.

В пятницу, 23 октября, аргентинец посетит официальный прием королевской семьи, а затем примет участие в церемонии вручения премии принцессы Астурийской в области спорта.

По информации Marca, вечером того же дня Месси отправится в Нью-Йорк, чтобы успеть на следующий матч «Интер Майами». Поединок против «Нью-Йорк Ред Буллз» запланирован на 24 октября.

Лионель Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча» и четырехкратный победитель Лиги чемпионов. Аргентинский нападающий также завоевал ряд международных трофеев в составе национальной сборной.

Среди важнейших достижений футболиста:

победа на чемпионате мира 2022 года в составе сборной Аргентины;

два титула Кубка Америки — в 2021 и 2024 годах;

золотая медаль Олимпийских игр 2008 года, которую Месси завоевал в составе олимпийской сборной Аргентины.

Участие футболиста в мероприятиях в Овьедо состоится в перерыве между матчами клубного сезона, ведь уже 24 октября «Интер Майами» ждет поединок против «Нью-Йорк Ред Буллз».

Об этом сообщает Marca.

Напомним, футболист Лионель Месси забил два гола в выездном матче «Интер Майами» против «Атланта Юнайтед» в США. Встреча завершилась победой команды из Майами со счётом 3:1.

Во время беспорядков в Париже возле площади Республики неизвестный похитил футболку футбольного клуба «Барселона» с автографом Лионеля Месси, а также капитанскую повязку аргентинского футболиста.

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