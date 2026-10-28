Николай Шапаренко прокомментировал разгромное поражение «Динамо» от «Шахтера» в Кубке Украины

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко прокомментировал поражение команды от донецкого «Шахтера» со счётом 0:3 в 1/8 финала Кубка Украины. Футболист признал, что киевляне не смогли показать достойную игру, а удаление Тараса Михавка в первом тайме существенно осложнило ситуацию.

Полузащитник отметил, что после поражения команда переживает негативные эмоции. По его словам, футболистам особенно обидно из-за того, что они показали на поле перед своими болельщиками.

«Конечно, эмоции негативные. Особенно стыдно перед болельщиками за то, что мы показали сегодня. Уже вскоре нас ждет следующий матч, надеюсь, мы сможем реабилитироваться.

Мы выполняли то, что отрабатывали на тренировках, воплощали на поле ту идею, которую заложил тренерский штаб, но дальше вы сами видели, что произошло. После удаления нам было уже значительно сложнее перестраивать игру», — сказал Шапаренко.

По словам полузащитника, удаление Тараса Михавка в первом тайме заставило «Динамо» перестраивать игру и затруднило выполнение первоначального плана тренерского штаба.

Шапаренко также обратил внимание на гол, пропущенный в конце первой половины встречи. По его мнению, после перерыва киевляне имели возможности для контратак, однако не смогли должным образом ими воспользоваться.

«Очень досадно пропускать в конце первого тайма. Но у нас были хорошие предпосылки для контратак во втором тайме, нужно было лучше распоряжаться мячом и эффективнее использовать свои моменты», — подчеркнул футболист.

После поражения от «Шахтера» со счётом 0:3 «Динамо» выбыло из борьбы в Кубке Украины на стадии 1/8 финала.

Николай Шапаренко выразил надежду, что в следующем матче команда сможет исправить ситуацию и реабилитироваться перед болельщиками.

Об этом Шапаренко рассказал в интервью официальному сайту «Динамо».

Донецкий «Шахтер» 27 октября победил киевское «Динамо» со счётом 3:0 в матче 1/8 финала Кубка Украины. Решающим эпизодом встречи стало удаление защитника киевлян Тараса Михавка на 30-й минуте.

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