Питчер клуба MLB «Милуоки Брюэрс» Джейкоб Мизёровски, имеющий польское происхождение, заявил, что согласился бы выступать за сборную Польши по бейсболу, если бы получил соответствующее предложение. Об этом сообщает Interia Sport.

Возможные выступления за Польшу

Тему возможных выступлений Мизёровски за Польшу подняли в подкасте Foul Territory. Бывший бейсболист Эй Джей Пежински, который также связан с Польшей, спросил игрока, может ли польская сборная рассчитывать на него. Питчер ответил, что принял бы такое предложение, если бы к нему обратились.

Ранее в разговоре с Муки Беттсом для Bleacher Report Мизёровски подтвердил польское происхождение. В то же время он рассказывал, что не владеет польским языком и не имел возможности познакомиться с семьей в Польше. На предложение сыграть за польскую команду на World Baseball Classic бейсболист отметил, что оформление такого решения могло бы быть сложным, но сама идея ему нравится.

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Карьера в MLB

24-летний Мизёровски попал в Major League Baseball в 2025 году. По данным издания, он был одним из важных игроков «Брюэрс» в World Series, завершившейся 28 октября победой команды из Милуоки над «Тампа-Бэй Рейс» со счетом 4:1 в серии.

В июне 2026 года в матче против «Колорадо Рокиз» он выполнил подачу со скоростью почти 167 км/ч. Interia Sport называет ее самой быстрой подачей стартового питчера с начала таких измерений в 2008 году.

Контракт и заработок

В текущем сезоне Мизёровски, по информации Spotrac, получил 788 300 долларов. Его зарплата пока ограничена правилами MLB для игроков, недавно попавших в лигу. В то же время «Брюэрс» выплатили ему 2,35 млн долларов при подписании контракта.

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