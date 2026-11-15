Молодежную сборную РФ окончательно не допустили на чемпионат мира в Канаде

Международная федерация хоккея (IIHF) официально исключила юношескую сборную РФ из числа участников чемпионата мира 2027 года из-за визовых ограничений со стороны канадского правительства, но оставила за Канадой статус страны-хозяйки.

«После тщательной оценки возможности организации альтернативных вариантов проведения турнира Совет ИИХФ принял решение, что Канада сохранит за собой статус страны-хозяйки, а чемпионат пройдет в запланированные сроки — с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в городах Эдмонтон и Ред-Дир», — говорится в официальном пресс-релизе организации. Обновлённое расписание соревнований для элитного дивизиона и дивизиона 1А с учётом недопуска российской команды будет опубликовано в ближайшее время.

Источник: пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил запрет Международной федерации хоккея (IIHF) на участие российских команд в турнирах сезона 2026–2027 годов. Отстранение действовало с 2022 года после начала полномасштабного вторжения в Украину. В IIHF разочарованы решением суда, однако заявили, что будут его выполнять. В CAS пояснили, что федерация не предоставила достаточных доказательств своих опасений относительно безопасности участников соревнований.

Председатель коллегии Спортивного арбитражного суда Джулио Палермо, который возглавлял рассмотрение дела о возвращении российских хоккейных сборных к международным соревнованиям, в сентябре посещал Москву.

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