Гонщик KTM Педро Акоста победил в спринтерской гонке Гран-при Малайзии MotoGP на международном автодроме Сепанг в Малайзии. Вторым финишировал представитель Ducati Марк Маркес, а третье место занял пилот Aprilia Марко Беццекки.

Авария лидера

Обладатель поул-позиции Алекс Маркес выбыл из борьбы на третьем круге, когда лидировал в заезде. Пилот Trackhouse Ай Огура большую часть 10-кругового спринта шел первым, однако в конце уступил позиции и завершил гонку четвертым.

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Борьба за титул

По данным Channel NewsAsia, результат спринта увеличил преимущество Марка Маркеса над Хорхе Мартином до 19 очков. Мартин снялся из-за постоянной боли в запястье, которая мешала его возвращению после перелома. Испанский гонщик признал, что его шансы на титул уже потеряны.

Во время субботней гонки в Сепанге существовала угроза дождя. Основная гонка Гран-при Малайзии запланирована на воскресенье.

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