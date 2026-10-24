Марк Маркес на Ducati выиграл спринт Гран-при Австралии на автодроме «Филлип-Айленд» и вернул себе лидерство в чемпионате MotoGP. После победы испанец набрал 365 очков и опередил Хорхе Мартина на 10 пунктов.

Борьба за лидерство

Маркес стартовал с поул-позиции и сохранил лидерство в начале заезда. Его соперник в борьбе за титул Хорхе Мартин прорвался на вторую позицию, опередив Алекса Маркеса и Йоганна Зарко.

Во время спринта Мартин трижды выходил вперед, однако каждый раз Маркес возвращал первую позицию. Заезд состоялся на сухой трассе после двух дождевых квалификационных сессий, хотя над автодромом оставались темные облака.

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Сход Мартина

На восьмом круге Мартин упал, когда его мотоцикл потерял сцепление с трассой. Гонщика на носилках увезли с места аварии, а Aprilia сообщила, что его доставили в медицинский центр для обследования.

После финиша Маркес заявил, что оба гонщика действовали на пределе возможностей в борьбе за титул. Второе место занял его брат Алекс Маркес из Gresini Racing, третьим стал Фабио Ди Джаннантонио из VR46 Racing. О ходе спринта сообщает Channel NewsAsia.

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