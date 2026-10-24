MotoGP сохраняет Гран-при Катара в календаре сезона, несмотря на напряжённость на Ближнем Востоке и обеспокоенность некоторых гонщиков безопасностью. Заезд на международной трассе «Лусаил» в Катаре, который первоначально должен был состояться в апреле, после переноса из-за регионального конфликта запланирован на 6–8 ноября как 20-й этап сезона. Как сообщает TimesLIVE, подготовка к гонке продолжается, а безопасность и благополучие всех участников названы главным приоритетом.

Опасения Алекса Маркеса

Гонщик Gresini Racing Алекс Маркес заявил накануне Гран-при Австралии, что сомневается в возможности полностью гарантировать безопасность в нестабильной ситуации. По его словам, обстановка меняется каждый день и выглядит всё хуже.

Маркес отметил, что чемпионат заверяет в контроле над ситуацией, однако считает её слишком сложной и способной существенно измениться за один день. Он призвал организаторов подождать ещё несколько дней, прежде чем принимать решение о проведении этапа. Гонщик также подчеркнул, что Dorna должна позаботиться о здоровье людей, которые поедут в Катар.

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Позиция лидера чемпионата

Лидер общего зачёта MotoGP Хорхе Мартин, выступающий за Aprilia, заявил, что хочет соревноваться в Катаре и доверяет решению руководства чемпионата. Перед этапом на трассе «Филлип-Айленд» он опережал действующего чемпиона Марка Маркеса из Ducati на два очка после 17 из 22 раундов сезона.

Мартин сказал, что если организаторы примут решение проводить гонку, это будет означать наличие гарантий безопасности для участников. На фоне региональной напряжённости ранее в этом месяце в Саудовской Аравии отменили несколько спортивных мероприятий, в том числе гольф-турнир Saudi International, чемпионат мира по городскому велоспорту и FIFA-e World Cup. Гран-при Катара почти непрерывно входит в календарь MotoGP с дебюта в 2004 году; единственным перерывом стала отмена гонки в 2020 году из-за пандемии COVID-19.

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