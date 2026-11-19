18 ноября 2026 года украинский футболист Михаил Мудрик впервые рассказал о допинговом скандале, из-за которого почти два года не мог выступать на профессиональном уровне. В интервью Дмитрию Гордону он заявил, что запрещенный мельдоний мог попасть в его организм во время пребывания в сборной Украины. Футболист также обвинил Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) в ненадлежащей организации работы команды и отсутствии поддержки во время расследования.

Эти заявления привлекли внимание к делу, которое летом 2026 года завершилось неожиданным решением. В январе Мудрик получил четырёхлетнюю дисквалификацию, но уже 31 июля Футбольная ассоциация Англии (FA) разрешила ему вернуться к соревнованиям. Причиной стали изменения в антидопинговых стандартах и договоренность с участием Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В то же время официальные документы свидетельствуют, что футболист согласился с фактом нарушения антидопинговых правил. Поэтому окончание дисквалификации не означает его полного юридического оправдания.

UA.News рассказывает, как развивалось допинговое дело Михаила Мудрика, что заявили футболист и представители УАФ, почему четырехлетнее наказание сократили и какие вопросы остались без ответа.

Михаил Мудрик обвинил сборную Украины и УАФ в допинговом скандале

В интервью Дмитрию Гордону Михаил Мудрик заявил, что до сообщения о положительном тесте никогда не слышал о мельдонии и не знал, как запрещенный препарат мог попасть в его организм.

По словам Мудрика, это могло произойти во время пребывания в расположении сборной Украины. Он пояснил, что на тот момент приезжал в Украину только в связи с вызовами в национальную команду. Также футболист утверждал, что мельдоний распространен преимущественно в Восточной Европе, поэтому связывает появление вещества в своем организме именно с пребыванием в сборной.

На прямой вопрос журналиста, обвиняет ли он организацию процессов в национальной команде, Мудрик ответил: «Да, именно так».

Главная претензия футболиста касается безопасности и контроля за препаратами, которые получают игроки. Мудрик сравнил организацию работы сборной с крупными европейскими клубами, где во время выездных матчей специальные сотрудники отвечают за доступ к футболистам, их размещение и быт.

По мнению украинца, в сборной не было надлежащей системы контроля. Он также рассказал, что нутрициолог национальной команды примерно раз в два дня приносил футболистам небольшие стаканчики с таблетками, которые они должны были принимать. По словам Мудрика, непосредственно перед матчами такой практики не было.

Футболист считает, что в таких условиях существовало много возможных путей попадания запрещенного вещества в организм. В то же время он не утверждал, что именно таблетки от нутрициолога содержали мельдоний, и не назвал конкретного человека, который мог быть причастен к инциденту.

Отдельно Мудрик раскритиковал действия Украинской ассоциации футбола после начала допингового расследования. По его словам, руководство УАФ формально демонстрировало готовность помогать, но на практике поддержка была недостаточной. Футболист утверждал, что ассоциация не способствовала установлению обстоятельств попадания мельдония в его организм и опасалась возможной ответственности за организационные недочеты в сборной.

Еще одной претензией стала возможная утечка конфиденциальной информации. Мудрик рассказал, что в начале расследования его адвокаты переписывались по электронной почте с представителями УАФ. Впоследствии часть этой переписки оказалась в открытом доступе, а команда футболиста была вынуждена самостоятельно пытаться ограничить её распространение. Он назвал такую ситуацию проявлением непрофессионализма.

В то же время Мудрик не представил публичных доказательств того, кто именно обнародовал переписку. Во время интервью Дмитрий Гордон также спросил футболиста о личной поддержке со стороны президента УАФ Андрея Шевченко. Мудрик подтвердил, что тот связывался с ним после начала допингового скандала, однако, по его словам, разговор ограничился вопросом о том, как у него дела.

Говоря о моральной поддержке, футболист отметил: «Я не помню этой поддержки».

Хронология допингового дела Мудрика: от положительного теста до четырехлетней дисквалификации

Допинговое дело Михаила Мудрика началось осенью 2024 года, когда он выступал за лондонский «Челси» и регулярно получал вызовы в сборную Украины. Согласно официальному сообщению FA, положительную пробу у футболиста взяли 22 октября 2024 года во время внесоревновательного допинг-контроля. Анализ показал низкую концентрацию мельдония.

В октябре Мудрик действительно играл за национальную команду. 11 октября он забил победный гол в матче против Грузии в Познани, а 14 октября принял участие в матче против Чехии во Вроцлаве.

Следовательно, если проверять версию футболиста о возможном попадании препарата во время пребывания в сборной, в первую очередь нужно изучить обстоятельства октябрьского сбора. Ноябрьские матчи состоялись уже после взятия положительной пробы.

4 декабря 2024 года ФА сообщила Мудрику о результате анализа и временно отстранила его от футбола. Об этом деле стало известно 17 декабря, когда «Челси» опубликовал официальное заявление. Тогда клуб подтвердил, что футболист категорически отрицал сознательное использование запрещённых препаратов. Сам Мудрик назвал информацию о положительном тесте полным шоком и выразил надежду вскоре вернуться на поле.

23 мая 2025 года FA выдвинула футболисту официальные обвинения по двум пунктам антидопингового регламента. Они касались наличия запрещенного вещества в пробе и его использования или попытки использования. В январе 2026 года независимая дисциплинарная комиссия провела слушания и назначила Мудрику четырехлетнюю дисквалификацию.

Футболист обжаловал решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Апелляция была подана 25 февраля, хотя публично о наказании стало известно позже. 30 июля 2026 года ФА и представители Мудрика достигли соглашения по согласованию с ВАДА. На следующий день английская ассоциация официально объявила, что футболист больше не находится под дисквалификацией и может вернуться к соревнованиям.

Как Андрей Шевченко, Сергей Ребров и УАФ комментировали допинговый скандал с Мудриком

Заявления Михаила Мудрика в ноябре 2026 года существенно отличаются от того, как ситуацию ранее описывали представители Украинской ассоциации футбола.

Еще 20 декабря 2024 года тогдашний главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сообщил, что общался с футболистом после появления информации о положительном тесте. Ребров подчеркнул, что Мудрик является важным игроком национальной команды, и пообещал поддержку. Наставник заявил, что тренерский штаб будет бороться за футболиста и надеется на минимальное наказание.

11 февраля 2025 года ситуацию впервые прокомментировал президент УАФ Андрей Шевченко. Он подтвердил, что ассоциация получала запросы от юридической команды Мудрика и вела с ней переписку. Шевченко подчеркнул: «Мы все верим, что Мудрик не виновен».

Президент УАФ также заявлял, что не считает допинговое дело концом карьеры футболиста в «Челси». Он ожидал, что Мудрик вернётся в игру, хотя не мог назвать конкретных сроков.

В сентябре 2025 года представители УАФ дали комментарий журналистам BBC Sport. Ассоциация подчеркнула, что не является стороной дисциплинарного разбирательства, проводимого английскими футбольными органами. В УАФ сообщили, что ни FA, ни WADA не направляли ей официальных запросов по данному делу. В то же время ассоциация поддерживала контакт с адвокатами Мудрика и передавала необходимую информацию.

Отдельно представители УАФ опровергли причастность своих должностных лиц, сотрудников, врачей и тренеров к допинговому делу. Более подробных объяснений не предоставили, сославшись на требования конфиденциальности.

Еще одно важное заявление прозвучало 27 мая 2026 года, когда Мудрик уже получил четырехлетнюю дисквалификацию. Шевченко повторил, что УАФ не была стороной конфликта. По его словам, ассоциация отвечала на все обращения адвокатов футболиста и передавала максимальный объем информации, который могла собрать.

Президент УАФ также выразил надежду, что CAS примет справедливое решение и сократит срок дисквалификации. Таким образом, в течение 2024–2026 годов руководство ассоциации последовательно заявляло о поддержке Мудрика. Однако УАФ не признавала собственной ответственности за появление запрещенного вещества в его организме.

Что такое мельдоний и почему Мудрика дисквалифицировали на четыре года

Мельдоний — лекарственный препарат, известный также под торговым названием «Милдронат». Его используют для лечения отдельных сердечно-сосудистых заболеваний.

ВАДА включила мельдоний в программу мониторинга в 2015 году, а с 1 января 2016 года внесла в список запрещенных веществ. Запрет распространяется как на соревновательный, так и на внесоревновательный период. То есть положительный результат теста может привести к дисциплинарному разбирательству независимо от того, сдавал ли спортсмен пробу после матча.

В деле Мудрика FA установила низкую концентрацию мельдония в пробе от 22 октября 2024 года. Важно, что антидопинговая система предусматривает ответственность спортсмена за запрещенные вещества, обнаруженные в его организме. Для установления нарушения не всегда требуется доказывать сознательное намерение получить спортивное преимущество.

В то же время случайное попадание препарата, загрязнение пищевых добавок или постороннее вмешательство могут влиять на оценку вины и строгость наказания. Однако такие обстоятельства необходимо подтверждать доказательствами.

В январе 2026 года независимая дисциплинарная комиссия ФА установила нарушение антидопинговых правил и назначила Мудрику четыре года дисквалификации.

Как Мудрику удалось сократить четырехлетнюю дисквалификацию

Ключевое решение по делу Михаила Мудрика было принято 30 июля 2026 года. Футбольная ассоциация Англии сообщила, что урегулировала дело по согласованию с WADA.

Важным фактором стали изменения в техническом документе TD2027MRL, который определяет минимальные уровни концентрации отдельных запрещенных веществ, при которых лаборатории должны сообщать о результатах анализов.

FA отметила, что согласно обновленным техническим требованиям концентрация мельдония, обнаруженная в пробе Мудрика, не привела бы к уведомлению о нарушении антидопинговых правил.

Однако новые стандарты не имеют обратной силы. Поэтому они не могли автоматически отменить результат анализа, проведенного по прежним правилам. В итоге FA, представители Мудрика и WADA воспользовались механизмом урегулирования дела, предусмотренным статьёй 10.8.2 Всемирного антидопингового кодекса.

Он позволяет спортсмену согласиться с фактом нарушения правил и принять санкцию, согласованную с антидопинговыми органами. При определенных обстоятельствах это позволяет сократить срок дисквалификации.

В случае с Мудриком наказание заменили на срок, который он уже отбыл. В реестре британского антидопингового агентства UK Anti-Doping есть соответствующая запись о деле футболиста с мельдонием, которое рассматривала ФА. Имя спортсмена скрыто, но даты и обстоятельства совпадают с официальным сообщением английской ассоциации.

Указанный в реестре срок санкции составляет 21 месяц и одну неделю — с 22 октября 2024 года по 30 июля 2026 года включительно.

Таким образом, Мудрик вернулся в футбол не в результате полного снятия всех обвинений. Он признал нарушение антидопинговых правил, но стороны сократили наказание до уже отбытого срока.

Сколько Мудрик потратил на допинговое дело и как вернулся в футбол

Допинговое дело имело для Михаила Мудрика не только спортивные, но и финансовые последствия. В интервью Гордону футболист рассказал, что юридическая защита, индивидуальные тренировки и поддержание физической формы требовали значительных затрат.

По его словам, стоимость услуг адвокатов исчислялась миллионами фунтов стерлингов. Точную сумму Мудрик не назвал. Во время отстранения ему пришлось самостоятельно организовывать тренировки, арендовать футбольные поля и работать с личными специалистами. В то же время «Челси», по словам футболиста, продолжал выплачивать ему зарплату.

После завершения дела Мудрик назвал период дисквалификации самым тяжелым этапом своей карьеры. Он также подчеркнул, что никогда сознательно не использовал запрещенные препараты.

В августе 2026 года украинец вернулся к тренировкам с «Челси», а в начале сентября перешёл на правах аренды в «Тоттенхэм». 5 сентября он впервые почти за два года сыграл в официальном матче. В матче против «Ноттингем Форест» Мудрик вышел на замену на 75-й минуте.

Однако вскоре футболист получил травму голеностопа, из-за которой вновь пропустил ряд матчей.

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