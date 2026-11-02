На матч сборных Индии и Пакистана на мужском Кубке мира по крикету 2027 года, который состоится 10 октября в Йоханнесбурге, ЮАР, поступило почти 8,4 млн заявок на билеты. Матч группового этапа примет стадион Wanderers вместимостью 34 тысячи зрителей, сообщает BBC Sport.

Спрос на матч и финал

Турнир 2027 года совместно проведут ЮАР, Зимбабве и Намибия. На Wanderers также запланирован финал, который должен состояться 21 ноября. На решающий матч турнира поступило почти 8 млн заявок на билеты.

Стартовый матч Кубка мира 7 октября станет повторением финала 2023 года: тогда Австралия победила Индию в Ахмедабаде. Противостояние Индии и Пакистана относится к числу наиболее ожидаемых в международном крикете, хотя последние девять очных встреч выиграла Индия. В последний раз Пакистан побеждал Индию на Кубке Азии в 2022 году.

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Формат группового этапа

Пакистан сыграет в одной группе с Австралией, Афганистаном, Зимбабве и участником квалификации. В другую группу вошли Англия, ЮАР, Бангладеш, Шри-Ланка, Новая Зеландия и еще один участник квалификации.

В этап Super 7 выйдут по три лучшие команды из каждой группы, а также лучшая сборная среди тех, кто займет четвертые места. Четыре команды из этапа Super 7 квалифицируются в полуфиналы.

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