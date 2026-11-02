Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн перед матчем Лиги чемпионов против «Атлетико» в Мадриде, Испания, заявил, что предпочёл бы победу в турнире «Золотому мячу». Английский футболист подчеркнул, что командные трофеи являются главной целью в футболе, сообщает BBC Sport.

Приоритет командным трофеям

Кейн назвал получение «Золотого мяча» одним из лучших моментов своей жизни и карьеры. В то же время он отметил, что хотел бы вместе с командой пережить эмоции от победы в Лиге чемпионов и поднять трофей с «Баварией».

На вопрос, что он выбрал бы между Кубком европейских чемпионов и «Золотым мячом», футболист ответил, что выбрал бы Лигу чемпионов. Он добавил, что у него есть возможность завоевать обе награды.

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Новый контракт с «Баварией»

33-летний Кейн также сообщил, что близок к подписанию нового контракта с мюнхенским клубом. По его словам, стороны согласовали большинство ключевых условий, а юристам осталось урегулировать детали. Нападающий ожидает, что соглашение может быть оформлено в течение ближайших дней.

В прошлом сезоне Кейн забил 73 мяча за клуб и сборную и помог «Баварии» выиграть внутренний требл. Он перешёл в мюнхенский клуб из «Тоттенхэма» в августе 2023 года за 100 млн евро.

Подготовка «Баварии» к матчу с «Атлетико» проходит без главного тренера Венсана Компани. Бельгийца госпитализировали после того, как он потерял сознание во время тренировки резервной команды 23 октября, а через пять дней выписали из больницы. Пока Компани продолжает восстановление, делами первой команды руководит его ассистент Аарон Денкс.

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