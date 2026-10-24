Польский нападающий Патрик Климала стал чемпионом Южной Кореи в составе FC Seoul. Столичный клуб гарантировал себе титул после домашней ничьей 1:1 с Gangwon FC, сообщает Interia Sport.

Титул после ничьей

В матче с Gangwon FC Климала не забил. Гости не реализовали пенальти в первом тайме. После перерыва они пропустили гол, однако затем команды сравняли счёт и поделили очки.

Для FC Seoul это первый чемпионский титул за десять лет. По данным Chosun, это седьмое чемпионство в истории клуба с учётом периода, когда команда выступала под названием Anyang LG.

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Вклад польского форварда

28-летний Климала перешёл в FC Seoul в июне 2025 года после завершения аренды из «Шлёнска» Вроцлав в Sydney FC. Польский футболист забил 16 голов в K League 1 и борется за звание лучшего бомбардира турнира.

За несколько дней до матча с Gangwon FC Климала оформил дубль в игре против Gimcheon Sangmu, завершившейся со счётом 2:2. Порталы Sofascore и Flashscore признали его лучшим игроком того поединка.

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