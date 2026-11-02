Нападающий дортмундской «Боруссии» Фабиу Силва забил решающий мяч на 89-й минуте выездного матча дер Класикер против «Баварии» в Мюнхене, Германия. Его гол установил итоговый счёт 2:2 и сохранил беспроигрышную серию дортмундцев. Как сообщает Sky Sports News, португалец принял мяч, освободил себе пространство и вторым касанием пробил в дальний угол ворот.

Гол в Мюнхене

До перехода в «Боруссию» Силва играл за «Вулверхэмптон», который приобрёл его у «Порту» за 30 млн фунтов стерлингов, когда футболисту было 18 лет. В Премьер-лиге он провёл 62 матча и забил четыре гола, а также выступал на правах аренды за «Андерлехт», ПСВ, «Рейнджерс» и «Лас-Пальмас».

В прошлом году Силва окончательно покинул «Вулверхэмптон» и подписал контракт с дортмундским клубом. В дебютном сезоне Бундеслиги он в основном оставался в запасе, а летом не исключал возможности смены команды, поскольку хотел чаще выходить в стартовом составе.

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Конкуренция в атаке

После разговора с тренером и спортивным директором перед закрытием трансферного окна Силва остался в «Боруссии» и отметился голами в первых двух матчах сезона Бундеслиги. В то же время его игровое время остаётся ограниченным: за последние шесть недель он лишь раз вышел в стартовом составе в чемпионате Германии — в матче против «Айнтрахта».

24-летний форвард считает, что может играть вместе с опытным нападающим Серу Гирасси, а не только подменять его. В прошлом сезоне Силва забил три мяча, тогда как Гирасси — 22. В этом сезоне они трижды начинали матчи вместе, и «Боруссия» победила во всех этих играх. В Мюнхене Гирасси также остался на поле вместе с Силвой и забил первый мяч дортмундцев в матче.

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