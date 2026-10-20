НБА завершает заключение соглашений с клубами для начального этапа собственной европейской лиги NBA Europe и в ближайшее время планирует объявить ее участников. Об этом заявил заместитель комиссара НБА Марк Тейтум, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

По словам Тейтума, запуск проекта запланирован на октябрь 2027 года. НБА не изменила этих планов после того, как крупнейшие баскетбольные клубы Европы отклонили предложение о сотрудничестве с лигой. В то же время он отметил, что возможность достижения договоренности с Евролигой остается открытой.

Модель новой лиги

НБА и Международная федерация баскетбола FIBA формально объявили о намерении создать NBA Europe в марте. Предполагается, что в соревновании будут участвовать постоянные франшизы, а также клубы, которые ежегодно будут отбираться по спортивному принципу.

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Тейтум заявил, что новый проект предусматривает инвестиции в академии, развитие баскетбола на базовом уровне, организацию турнира, маркетинг и инфраструктуру арен. По его оценке, это станет крупнейшей инвестицией в европейский баскетбол.

Разногласия с Евролигой

Евролига сейчас имеет 13 постоянных клубов-акционеров и планирует выдать до восьми долгосрочных лицензий в рамках расширения турнира до 24 команд. Объявление новых франшиз ожидается в середине ноября.

Тейтум раскритиковал подход Евролиги к расширению, подчеркнув финансовую неустойчивость части клубов. По его словам, постоянные франшизы NBA Europe, по прогнозу НБА, могут стать прибыльными на третий год работы, а клубы в течение первого десятилетия получат многомиллиардные выплаты. Генеральный директор Евролиги Чус Буэно ранее предупредил, что дальнейшая фрагментация баскетбольного рынка континента станет катастрофой.

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