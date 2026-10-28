Нигерия заявила 19 спортсменов для участия в Юношеских Олимпийских играх 2026 года, которые стартуют 31 октября в Сенегале. В состав команды вошли 12 девушек и семь юношей, которые будут соревноваться в шести видах спорта.

Как сообщает Premium Times Nigeria со ссылкой на Национальную спортивную комиссию Нигерии, спортсмены выступят в лёгкой атлетике, боксе, шоссейном велоспорте, плавании, настольном теннисе и пляжном волейболе.

Состав команды

Наибольшее представительство Нигерия будет иметь в лёгкой атлетике — девять спортсменов: пять девушек и четыре юноши. В плавании страну будут представлять четверо спортсменов — по два представителя каждого пола.

В настольном теннисе выступят один спортсмен и одна спортсменка. В заявку также вошли боксёрша, шоссейная велогонщица и женская пара по пляжному волейболу.

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Подготовка к старту

По данным Национальной спортивной комиссии, команда завершает 21-дневный учебно-тренировочный сбор, начавшийся 9 октября и который должен завершиться 29 октября. Программа включала медицинское обследование, обучение правилам антидопинга, техническую и тактическую подготовку, подбор экипировки и оформление проездных документов.

Церемония открытия запланирована на 31 октября на Олимпийском стадионе в Диамниадио. В тот же день должны начаться соревнования по настольному теннису и пляжному волейболу. Игры продлятся до 13 ноября, а соревнования пройдут в трёх зонах — Дакаре, Диамниадио и Сали.

Дакар-2026 станет четвёртыми летними Юношескими Олимпийскими играми и первым олимпийским спортивным мероприятием, которое примет Африка.

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