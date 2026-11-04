Германия рассматривает возможность отказаться от проведения чемпионата мира по хоккею 2027 года, запланированного на май. Причиной стало решение Спортивного арбитражного суда, которое обязало Международную федерацию хоккея допустить российские сборные всех возрастных категорий к возвращению в международные соревнования, сообщает Euronews.

30 октября Спортивный арбитражный суд отменил четырёхлетний запрет на участие сборных Российской Федерации — государства-агрессора — в международных хоккейных турнирах. IIHF заявила, что не согласна с вердиктом, однако выполнит его. Исполнительный орган федерации начал двухдневное заседание, посвящённое этому решению.

Позиция немецкой федерации

Глава Немецкой хоккейной федерации DEB Франк Х. Лутц заявил, что вердикт суда коренным образом меняет ситуацию для страны-хозяйки турнира. По его словам, федерация не поддерживает возвращение российских команд в международный хоккей и анализирует решение совместно с IIHF.

Лутц отметил, что участие России будет иметь для Германии серьёзные последствия в сфере безопасности, политики и экономики. DEB должна позднее сообщить о дальнейших шагах.

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Бойкот и реакция спонсоров

Финляндия, Норвегия, Чехия, Латвия, Дания и Швеция объявили, что не будут играть против России на чемпионате мира 2027 года. Австрия также рассматривает возможность присоединиться к этой позиции. Федерация хоккея Финляндии заявила, что не будет проводить матчи с Россией, пока та не прекратит полномасштабную войну против Украины.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила о намерении обсудить с коллегами из ЕС ограничения на въезд российских спортсменов во всю Шенгенскую зону. Министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар подчеркнул, что решение CAS не обязывает Чехию выдавать визы гражданам России, поскольку запрет на краткосрочные визы для них остаётся в силе.

Два спонсора чемпионата также заявили о готовности отказаться от поддержки турнира с участием России. Шведская компания AJ Products сообщила, что попросит не демонстрировать её логотип, а финский производитель шин Nokian Tyres назвал продолжение спонсорства в таких условиях противоречащим его ценностям.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что оснований для возвращения России в международный спорт нет, пока продолжается война. Еврокомиссия, со своей стороны, подчеркнула, что спортивные федерации и государства-члены ЕС должны соблюдать санкции и ограничительные меры Союза.

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