В США, перед Гран-при Формулы-1 в Остине, Эдриан Ньюи ответил на критику бывшего руководителя Red Bull Кристиана Хорнера. Ньюи заявил, что Хорнер, возможно, не до конца понимал его боль и разочарование из-за длительных проблем команды с поставщиком силовых установок Renault, сообщает Sky Sports News.

Реакция на слова Хорнера

В новой автобиографии Drive Хорнер вспомнил события 2014 года, когда Ньюи получил предложение от Ferrari и рассматривал возможность уйти из Red Bull. Бывший руководитель команды написал, что его огорчило желание конструктора уйти при первых трудностях. Он также отметил, что уже не считал их партнерство таким крепким, как прежде.

Ньюи сказал, что еще не прочитал книгу полностью. По его словам, для конструктора шасси неудачный год производителя силовых установок можно принять. В то же время намного хуже ситуация, когда поставщик, по его мнению, не проявляет намерения устранить проблему.

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Период с Renault

Red Bull продолжил использовать силовые установки Renault после введения турбогибридного регламента в 2014 году. Французский производитель испытывал трудности с новыми правилами, что сказалось на конкурентоспособности болидов, спроектированных Ньюи. Конструктор заявил, что ситуация с этим поставщиком не менялась до перехода Red Bull на Honda в 2019 году.

В итоге Ньюи отказался от предложения Ferrari в 2014 году, продлил контракт с Red Bull и начал совмещать работу в Формуле-1 с другими проектами компании. Он оставался в Red Bull до 2024 года, а в следующем году присоединился к Aston Martin. Ньюи также подчеркнул, что они с Хорнером остаются друзьями.

Конструктор согласился с оценкой Хорнера о сходстве между нынешней ситуацией в Aston Martin и ранними годами Red Bull после приобретения команды Jaguar в 2005 году. По словам Ньюи, обе команды в прошлом переживали смены владельцев и руководителей, а главной задачей является налаживание взаимодействия в коллективе, преодоление изолированности подразделений и улучшение командной культуры.

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