«Кристал Пэлас» победил «Фулхэм» со счётом 1:0 в матче четвёртого раунда Кубка лиги на стадионе «Крейвен Коттедж» и вышел в четвертьфинал турнира. Единственный гол на 37-й минуте забил нападающий Эдди Нкетиа.

Гол с первого удара

Как сообщает Sky Sports, в первом тайме «Фулхэм» имел игровое преимущество и создал несколько опасных моментов. На 16-й минуте Тете, оставшийся без опеки у дальней штанги, неточно пробил головой. Ещё через две минуты вратарь «Пэлас» Дин Хендерсон справился с ударом Робинсона.

«Кристал Пэлас» открыл счёт своим первым ударом в игре. Оскар Мингеса прорвался по правому флангу и выполнил передачу в штрафную площадь, а Нкетиа тонким касанием переправил мяч в ворота. Это было десятое касание форварда мяча в матче.

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Сейвы Хендерсона

После перерыва «Фулхэм» продолжил давить. На 68-й минуте Алекс Ивоби получил мяч после скидки Тимоти Кастаня, однако с близкого расстояния пробил прямо в Хендерсона. Голкипер также спас команду в компенсированное время, отразив удар головой Гонсало Гарсии.

В конце встречи «Кристал Пэлас» мог удвоить преимущество, но Даичи Кamada пробил мимо ворот с границы штрафной площади. Победа помогла ослабить давление на наставника команды Пьера Сажа, отмечает издание.

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