Норвегия запретила въезд российским и белорусским спортсменам — Сибига

Ограничение распространяется на профессиональных спортсменов и вспомогательный персонал из России и Беларуси. Причиной такого решения стала продолжающаяся российская агрессия против Украины, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Решение норвежских властей стало прямым ответом на ослабление ограничений международными спортивными федерациями.

По словам министра, попытки вернуть представителей РФ на международные соревнования нельзя отделять от реальности войны, поскольку российский элитный спорт остается тесно связанным с государственными структурами Кремля.

«Предоставление спортсменам нейтрального статуса не отменяет автоматически эти связи», — подчеркнул Сибига.

Благодаря тому, что Финляндия, Канада, а теперь и Норвегия принимают конкретные меры, международное сопротивление возвращению России в спорт продолжает расти.

В министерстве отмечают, что решения спортивных федераций не могут отменять ответственность правительств за учет более широких последствий российской агрессии.

«Я благодарю Норвегию и наших норвежских партнеров за это важное решение и их принципиальную солидарность с Украиной», — добавил глава МИД.

Ранее Финляндия запретила въезд российским спортсменам с 16 ноября.

Также Нидерланды не выдали визы российским спортсменкам перед чемпионатом мира.

Девять стран ЕС поддержали санкции против спортивных федераций с символикой РФ.

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