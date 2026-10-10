Сборная Новой Зеландии по регби обыграла Австралию со счётом 50:19 на стадионе «Иден Парк» в Окленде и гарантировала себе сохранение Кубка Бледислоу 24-й год подряд. Об этом сообщает Sky Sports.

Равный первый тайм

До перерыва матч оставался конкурентным: команды занесли по две попытки, а новозеландцы имели преимущество в три очка. У хозяев отличились Питер Лакаи и Тупоу Ваа'и, у австралийцев — Том Райт и Гарри Уилсон.

Во втором тайме сборная Новой Зеландии занесла ещё пять попыток. Их авторами стали Кэм Ройгард, Коди Тейлор, Лерой Картер, Джош Мурби и Уилл Джордан. Флай-хав Дамиан Маккензи реализовал шесть попыток и забил штрафной.

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Кубок останется у Новой Зеландии

Благодаря победе Австралия уже не сможет выиграть Кубок Бледислоу в этом году: даже в случае успеха в ответном матче трофей останется у Новой Зеландии. Австралийцы в последний раз владели Кубком Бледислоу в 2002 году.

Новозеландская команда также продолжила беспроигрышную серию на «Иден Парк», которая длится с 1994 года. Следующий матч между командами состоится в субботу, 17 октября, в Сиднее.

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