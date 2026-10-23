В США женская футбольная лига NWSL и профсоюз игроков NWSLPA договорились отменить ограничительные критерии для получения статуса High Impact Player. С 1 января 2027 года клуб сможет предоставить этот статус любой футболистке, если ее зарплата составит не менее 12% базового лимита зарплат лиги, сообщает The Guardian.

Новые правила для клубов

Механизм High Impact Player позволяет командам дополнительно тратить до 1 млн долларов сверх установленного лимита зарплат на подписание звездных футболисток. Для сезона 2026 года базовый лимит составлял 3,7 млн долларов. NWSL также будет иметь право устанавливать максимальное количество футболисток со статусом High Impact Player в одном клубе.

Предыдущая версия правила предусматривала восемь критериев для такого статуса. Среди них были игровые минуты за национальную сборную США, признание Ballon d’Or, включение в символическую сборную NWSL, а также попадание в медиарейтинги, в том числе в список 100 лучших футболисток мира The Guardian и рейтинг рыночной привлекательности спортсменок.

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Урегулирование споров

NWSLPA оспорила этот механизм, заявив, что классификация игроков нарушает федеральное трудовое законодательство и действующее коллективное соглашение. По предыдущим требованиям на статус могли претендовать примерно 100 футболисток, в том числе Тринити Родман и София Уилсон.

Стороны урегулировали в общей сложности шесть претензий, в том числе спор об отклонении лигой контрактного предложения между «Вашингтон Спирит» и Родман. До введения механизма High Impact Player комиссар NWSL Джессика Берман не разрешила клубу заключить с футболисткой соглашение со средней годовой стоимостью более 1 млн долларов, сославшись на его структуру с отсроченными выплатами. Позднее Родман переподписала контракт с «Вашингтон Спирит» на рекордных условиях, стоимость которых с бонусами превышает 2 млн долларов в год.

Лига по-прежнему сможет отклонять контракты из-за попыток обойти лимит зарплат, однако должна будет уведомить профсоюз о решении и предоставить объяснение в течение 72 часов. Соглашение также предусматривает признание большинства действующих рекламных контрактов футболисток на футбольную обувь и отмену ранее наложенных штрафов.

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