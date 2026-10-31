Сборная ОАЭ по крикету победила Нидерланды с разницей в пять викетов в матче Cricket World Cup League Two в академии ICC в Дубае. Во время погони за целью в 264 рана 33-летний бэтсмен Акшдип Натх набрал 99 ранов за 88 мячей, сообщает The National.

Один ран до сенчури

Натх нанес пять ударов на четыре рана и четыре — на шесть, однако не смог оформить свой первый международный сенчури. Капитан Нидерландов Бас де Леде вывел его из игры по правилу LBW, когда на счету Натха было 99 ранов.

В решающем партнерстве Натха поддержал открывающий бэтсмен Адиб Усмани. Он завершил матч с 81 раном без выбивания, хотя в середине иннингса был вынужден временно покинуть поле из-за сильной жары.

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Натх отметил, что команда старалась не терять викеты ради эффектных ударов. По его словам, он хотел достичь отметки в 100 ранов, но командная победа над сильным соперником важнее.

Выступления за ОАЭ

Четырнадцать лет назад Натх выиграл молодежный чемпионат мира в составе сборной Индии до 19 лет. В этом году он прибыл в ОАЭ, стал гражданином страны и быстро вошел в национальную сборную вместе с другими натурализованными игроками.

Крикетист назвал выступления за ОАЭ осуществлением мечты и сказал, что стремится как можно дольше играть за сборную и помогать ей побеждать. После матча с Нидерландами ОАЭ проведут игру против Омана, а в декабре выступят в квалификационном плей-офф в Катманду. Чтобы сохранить статус команды ODI, сборной нужно завершить турнир в числе четырех лучших.

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