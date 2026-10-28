В Великобритании генеральный директор Британской ассоциации конных скачек (BHA) Брант Даншиа заявил, что повышение налога на игровые автоматы в букмекерских заведениях может обойтись отрасли в сумму до £57 млн в год. Об этом сообщает Sky Sports News.

Ставку повысили до 25%

В рамках бюджета ставку налога Machine Games Duty повысили на пять процентных пунктов — до 25%. По словам Даншиа, правительство отказалось от сценария, при котором ставку могли увеличить до 40%, однако утвержденное повышение все равно существенно навредит финансам скачек.

Глава BHA сослался на независимое моделирование, переданное Казначейству до объявления бюджета. По его словам, британские конные скачки получают почти треть годового дохода в £350 млн от ставок через букмекерские заведения на главных улицах городов.

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Риск закрытия букмекерских заведений

Даншиа заявил о риске закрытия сотен или даже тысяч букмекерских пунктов по всей стране. По его мнению, это может отразиться на призовых фондах, жизнеспособности ипподромов, тысячах рабочих мест, а также на проектах по благополучию лошадей и профильных исследованиях.

Он также отметил, что для части болельщиков посещение местного букмекера является основным способом приобщиться к конным скачкам. BHA планирует срочно обсудить с правительством возможности уменьшения последствий налоговой политики и дополнительно проанализировать бюджетные документы.

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