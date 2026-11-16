Ольга Харлан объявила о возвращении в большой спорт после рождения ребенка

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан объявила о возобновлении спортивной карьеры после рождения ребенка. О своём возвращении на фехтовальную дорожку спортсменка сообщила, отметив, что теперь будет выступать уже в статусе мамы.

«Я возвращаюсь на дорожку, теперь уже в статусе мамы», — заявила Харлан.

«Ровно два года назад я вышла на дорожку на своих последних международных соревнованиях.

Это была долгая пауза. И всё это время мне очень хотелось сказать: «I’ll be back!» Но я решила ещё немного придержать эту новость при себе.

И вот этот момент настал… Я возвращаюсь на дорожку. Теперь уже в статусе мамы. Уверена, что будет нелегко. Но когда это меня пугало?

See you in Orléans, France!», – написала Харлан.

Этап Гран-при по фехтованию во французском Орлеане состоится 3–5 декабря 2026 года.

Ольга Харлан родилась в Николаеве в 1990 году. Она — олимпийская чемпионка по фехтованию 2008 и 2024 годов, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, чемпионка Европейских игр, серебряная медалистка Олимпиады 2016 года, бронзовый призер Олимпиад 2012, 2016 и 2024 годов.

Об этом сообщается со ссылкой на Instagram спортсменки.

Харлан опубликовала новое фото новорождённой дочери.

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