Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров объявил о прекращении сотрудничества с российским тренером Алексеем Урмановым. Олимпийский чемпион решил начать новый этап своей спортивной карьеры и двигаться дальше без наставника.

О своём решении 22-летний олимпийский чемпион сообщил в Instagram. По его словам, завершение сотрудничества стало итогом периода, в течение которого ему удалось достичь результатов, о которых раньше он даже не мечтал.

«Спасибо Алексею Евгеньевичу за всё, что мы прошли вместе, за его труд, поддержку и веру в меня. Сегодня мы завершаем этот этап с достижениями, о которых я когда-то даже не мог мечтать. Пришло время двигаться дальше. Впереди новая глава, в которой, возможно, будет непросто, а порой и страшно, но обязательно будут новые цели и вызовы. Я и впредь буду упорно работать, чтобы достойно представлять свою страну на самом высоком уровне», — написал фигурист.

Шайдоров тренировался под руководством Урманова в течение десяти лет. За это время казах стал одним из ведущих фигуристов мира: в 2025 году он завоевал серебряную медаль чемпионата мира, а на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо завоевал золото в мужском одиночном катании.

Пока что спортсмен не сообщил, кто станет его новым тренером.

Об этом сообщается со ссылкой на российские СМИ.

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