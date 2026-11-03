В США Олимпийский и Паралимпийский комитет (USOPC) находится на продвинутой стадии создания структуры, через которую может продать долю коммерческих прав Team USA в обмен на капитал. Потенциальная сделка рассматривается в преддверии летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

Планируемая коммерческая структура

Как сообщает The Guardian, предложенную структуру планируют назвать United States Olympic and Paralympic Ventures (USOPV). Согласно протоколам заседаний совета USOPC, генеральный директор организации Сара Хиршленд сообщила о положительных отзывах после предварительных переговоров с потенциальными инвесторами и стратегическими партнёрами.

По данным Sky News, инвестиционный банк Raine Group консультирует USOPC по этому проекту, а стоимость будущего предприятия может оцениваться в миллиарды долларов. Raine Group не ответила на запрос о комментарии.

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Планы после Игр в Лос-Анджелесе

USOPC является некоммерческой организацией, которая, в отличие от многих национальных олимпийских комитетов, в значительной степени зависит от спонсорства, лицензирования и других коммерческих доходов, а не от государственного финансирования.

Хиршленд заявила Reuters, что комитет готовится перейти от коммерческого партнёрства с LA28, известного как United States Olympic and Paralympic Properties, которое завершится после Игр в Лос-Анджелесе. По её словам, коммерческая модель USOPV всё ещё разрабатывается, а к этому переходу готовились более двух лет.

После Олимпиады-2028 США сосредоточатся на подготовке к зимним Играм 2034 года в Солт-Лейк-Сити. В заявлении USOPC отметил, что оценивает различные коммерческие варианты для привлечения дополнительных ресурсов для спортсменов и национальных спортивных федераций, сохраняя свою миссию, систему управления и руководство.

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