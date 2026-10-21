Организаторы премии «Золотой мяч» ввели новую категорию Ballon d’Or of All Time, или BOAT — «Золотой мяч всех времен». В ней интернет-пользователи выберут лучшего в истории обладателя этой награды среди футболистов, получавших ее как минимум дважды. Об этом сообщает RMF24.

Десять претендентов

К голосованию допустили десять футболистов, которые как минимум дважды выигрывали «Золотой мяч». Среди номинантов названы Альфредо Ди Стефано, Йохан Кройф, Франц Беккенбауэр, Мишель Платини, Роналдо, Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Все десять номинантов в совокупности завоевали 32 «Золотых мяча». Участники голосования должны не только выбрать футболиста, но и определить год, в котором, по их мнению, он провел лучший сезон. Этот сезон признают самым выдающимся в истории премии.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Результаты после церемонии

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на 26 октября в London Palladium в Лондоне. Результаты голосования в категории BOAT объявят 28 октября — через два дня после основной церемонии.

Организаторы также сообщили, что каждый участник голосования получит шанс выиграть два билета на следующую церемонию «Золотого мяча».

Читай нас в