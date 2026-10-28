Польский клуб Orlen Wisła Płock в Плоцке обыграл французский HBC Nantes со счётом 33:27 в заключительном матче группы B Лиги чемпионов по гандболу. Победа 28 октября обеспечила команде выход во второй этап турнира.

Преимущество после перерыва

Хозяева выиграли первый тайм с разницей в два мяча — 15:13. В начале матча преимущество было у Nantes, однако в конце тайма Пшемыслав Краевский сравнял счёт — 11:11, а Золтан Шита вывел плоцкую команду вперёд. Окончательный счёт первого тайма установил Давид Давидзик.

Во втором тайме Orlen Wisła Płock постепенно увеличила отрыв. Ключевым стал отрезок в начале второй половины, когда хозяева повели 20:17. В заключительные минуты они довели преимущество до пяти мячей — 31:26 — и завершили матч победой 33:27, сообщает Interia Sport.

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Самые результативные игроки

Больше всего мячей за Orlen Wisła Płock забросил Фредерик Бьерре — семь. Мельвин Ришардсон и Сергей Косоротов отличились по четыре раза. Голкипер Милян Вуйович совершил 16 сейвов после 40 бросков, показав 40-процентную эффективность.

В составе HBC Nantes самым результативным был Ноам Леопольд с десятью голами, Игорь Турченко забросил шесть мячей. В другом матче группы македонский «Вардар» Скопье сыграл вничью с немецким MT Melsungen — 26:26.

Orlen Wisła Płock завершила групповой этап на первом месте с восемью очками. MT Melsungen занял второе место с семью баллами и также прошёл дальше. HBC Nantes, набравший шесть очков, продолжит сезон в Лиге Европы.

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