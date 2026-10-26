Остин Смотермен выиграл Butterfield Bermuda Championship на Бермудских островах, победив ирландца Шеймуса Пауэра на третьей дополнительной лунке плей-офф. Для Смотермена это второй подряд титул PGA Tour после победы на Bank of Utah Championship ранее в этом месяце, сообщает Sky Sports.

Турнир сократили из-за ветра

Соревнование на поле Port Royal Golf Course завершили после 54 лунок из-за неблагоприятной погоды. Игру в воскресенье отложили из-за сильного ветра, а финальный раунд впоследствии отменили вследствие дальнейшего ухудшения погодных условий.

Смотермен и Пауэр разделили первое место с результатом 16 ударов ниже пара. В понедельник утром они вернулись на поле для плей-офф в формате внезапной смерти.

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Решающая третья дополнительная лунка

На первых двух дополнительных лунках — пар-3, №16 — оба игрока сделали пар в ветреных условиях. Перед следующей дополнительной лункой изменили расположение флага.

Пауэр допустил богги, тогда как Смотермену для победы хватило пара с двумя паттами. Следующий турнир PGA Tour — VidantaWorld Mexico Championship в Виданта-Вальярта — стартует в четверг.

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