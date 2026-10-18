Пакистан обыграл Шри-Ланку благодаря сенчури Аги — Sky Sports News

В Равалпинди, Пакистан, сборная Пакистана победила Шри-Ланку с разницей в 37 ранов в стартовом матче трехсторонней серии ODI. Салман Али Ага, вернувшийся в команду, набрал 107 ранов за 90 мячей и оформил свой четвертый сенчури в ODI. Пакистан завершил первую часть матча с 305 ранами за 49,5 овера. Об этом сообщает Sky Sports News.

Выступление Аги и иннингс Пакистана

Шри-Ланка выиграла жеребьевку и решила начать матч в поле. Дилшан Мадушанка в стартовом отрезке вывел из игры Фахара Замана, набравшего 16 ранов, и Саима Аюба с семью ранами. Бабар Азам и 19-летний дебютант Саад Баиг создали партнерство на 74 рана за третью калитку, однако Эшан Малинга выбил обоих в последовательных оверах. Азам завершил иннингс с 45 ранами за 57 мячей.

При счете 118-4 Ага вместе с Хасаном Навазом, набравшим 37 ранов, создал партнерство на 97 ранов. После этого Ага добавил 64 рана в паре с Арафатом Минхасом. В заключительных пяти оверах ланкийские боулеры остановили ускорение Пакистана: при счете 279-5 команда потеряла последние пять калиток за 26 ранов. Малинга завершил матч с показателем 4-46, а Асита Фернандо — 3-59.

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Ответ Шри-Ланки

В ответ Шри-Ланка набрала 268 ранов за 48,1 овера. Каминду Мендис набрал 44 рана, а Паван Ратнаяке и Джанит Лиянаге восстановили шансы команды партнерством на 119 ранов. Ратнаяке набрал 79 ранов, Лиянаге — 60, однако Шри-Ланка не смогла догнать соперника.

Капитан Пакистана Шахин Африди взял три калитки за 55 ранов, Насим Шах — две за 43, Харис Рауф — две за 48, а Фахим Ашраф — две за 49. В конце августа Агу вместе с шестью другими пакистанскими игроками отозвали домой во время тура по Англии. После этого он потерял капитанство в команде T20 и не попал в состав на серию против Шри-Ланки, которую Пакистан выиграл 2-1. В состав ODI его вернули после результативных выступлений во внутренних соревнованиях, в том числе тройного сенчури. Следующий матч трехсторонней серии Пакистан проведет против Англии в Равалпинди.

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