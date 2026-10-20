Сборная Пакистана в Равалпинди, Пакистан, победила Англию с преимуществом в 87 ранов в стартовом для англичан матче ODI-трисерии по крикету. Английская команда преследовала цель в 303 рана, но была выбита за 215 ранов в 38,4 овера. По данным Sky Sports, Пакистан одержал вторую победу на турнире.

Потеря темпа после старта

Англичане удачно начали погоню: Бен Дакетт и Том Бантон набрали 91 ран без потери викета в первых 15 оверах. Однако команда не смогла развить стартовое преимущество. Капитан гостей Гарри Брук набрал пять ранов, Джо Рут — 33, Сэм Карран — 27, а Уилл Джекс — 19.

После завершения партнёрства Рута и Каррана, которое принесло 31 ран с 57 мячей, сборная Англии быстро потеряла оставшиеся викеты.

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Шесть викетов Арафата Минхаса

Пакистанский спиннер Арафат Минхас стал ключевым игроком матча. Ранее он набрал свои первые полвека в ODI, а во время боулинга взял шесть викетов, пропустив 40 ранов. В 39-м овере Минхас подряд выбил Джекса и Адиля Рашида, а через два мяча сделал ран-аут Гаса Аткинсона, который принёс Пакистану победу.

В первом матче трисерии Пакистан обыграл Шри-Ланку с преимуществом в 37 ранов. Следующий матч Англия проведёт против Шри-Ланки 22 октября в Равалпинди. Каждая команда сыграет с другими дважды, а две лучшие сборные в турнирной таблице выйдут в финал в Лахоре 31 октября.

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