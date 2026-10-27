В Кейптауне сборная ЮАР по крикету уверенно начала решающий третий тест серии против Австралии. На обеденный перерыв хозяева ушли со счетом 140/0, а Маркес Акерман и Айден Маркрам оформили первую для ЮАР стартовую партнерскую сотню за три года.

Как сообщает TimesLIVE, к моменту перерыва Акерман набрал 82 рана и оформил первое полувековое достижение в тестовом крикете. Для него это лишь второй тест в карьере. Маркрам набрал 56 ранов и записал в актив 15-е полувековое достижение в тестовых матчах.

Австралия выбрала игру в поле

Капитан Австралии Пэт Камминс в третий раз в серии выиграл жеребьевку и решил сначала играть в поле, сославшись на влагу на покрытии. В первой сессии поле почти не помогало боулерам: австралийцы могли рассчитывать преимущественно на хороший отскок мяча. Уже в 11-м овере команда задействовала офспиннера Натана Лайона.

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Австралия также не воспользовалась возможностью прервать партнерство: Трэвис Хед не поймал мяч после удара Маркрама, когда у того было 39 ранов. В конце сессии Маркрам избежал выбывания после внешнего края от подачи Камминса — мяч пролетел мимо Марнуса Лабушена на втором слипе.

Стив Смит пропустил матч из-за травмы

Перед началом игры Австралия осталась без одного из ведущих бэттеров Стива Смита, которого не включили в стартовый состав из-за продолжающейся травмы шеи. Камминс перед жеребьевкой заявил, что Смит пытался отбивать утром, однако чувствовал дискомфорт.

После поражения во втором тесте в Гкеберхе Австралия сделала четыре изменения в составе. Кэмерон Грин заменил Смита на четвертой позиции, Джош Инглис и Купер Коннолли вошли в команду вместо Бо Вебстера и Ника Мэддинсона, а Натан Лайон заменил Скотта Боланда.

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