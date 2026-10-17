Сборная ЮАР ожидает возвращения быстрого боулера Кагисо Рабады во втором тестовом матче против Австралии, который начнётся в воскресенье в городе Гкеберха, ЮАР. Для Рабады это должен стать первый матч после участия в Индийской премьер-лиге в мае. Как сообщает Sky Sports, из-за его возвращения команда, вероятно, откажется от одного спиннера.

В первом тесте серии, который завершился во вторник в Дурбане, ЮАР проиграла Австралии с разницей в 214 ранов. После матча тренер ЮАР Шукри Конрад признал, что команда в значительной степени полагалась на результаты капитана Тембы Бавумы, открывающего бэттера Эйдена Маркрама и игроков нижней части порядка.

Возможные изменения в составе ЮАР

Мэттью Брецке, как ожидается, получит ещё одну возможность открыть иннингс вместе с Маркрамом. Райан Рикелтон может заменить Кайла Веррейна на позиции викеткипера и опуститься ниже в порядке бэттеров. Тристана Стаббса, который в первом матче выходил под пятым номером, не включили в состав, поэтому Маркес Акерман может дебютировать в тестовом крикете.

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Австралия может сохранить состав

Австралия после убедительной победы в Дурбане может не вносить изменений, поскольку возвращение Кэмерона Грина после травмы, вероятно, откладывается. В то же время возможно привлечение Скотта Боланда, чтобы контролировать нагрузку на Пэта Камминса, Джоша Хейзвуда и Митчелла Старка: каждый из них выполнил не менее 29 оверов в первом тесте.

Хейзвуд, который в решающем иннингсе в Дурбане показал лучший в карьере результат 6–49, считает, что важным фактором серии может быть реверс-свинг. По его словам, абразивные покрытия и твёрдая поверхность полей в ЮАР быстрее изнашивают мяч. В первые два дня матча в Гкеберхе прогнозируются дожди и влажная погода, что может привести к задержкам или сокращению игры.

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