Пилот Red Bull Макс Ферстаппен перед Гран-при США в Остине резко раскритиковал неровное покрытие трассы Circuit of The Americas. Четырехкратный чемпион мира заявил, что выбоины на автодроме могут негативно влиять на позвоночники гонщиков. Об этом сообщает Sky Sports News.

Жалобы на состояние покрытия

Ферстаппен отметил, что видел состояние трассы во время гонок чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC и считает ее «чрезвычайно неровной». По его словам, команде будет сложно найти настройки болида для участков, где покрытие особенно неровное, а реакция машины на эти условия пока неизвестна.

Нидерландский гонщик назвал конфигурацию Circuit of The Americas одной из лучших и положительно отозвался об Остине как о месте проведения этапа. В то же время он подчеркнул, что существующие неровности неприемлемы. По мнению Ферстаппена, локальная шлифовка покрытия не решает основной проблемы, которая, как он сказал, находится под поверхностью трассы.

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Пилот Red Bull заявил, что для устранения проблемы необходимо полностью вскрыть покрытие трассы и устранить ее причину, хотя это потребует значительных затрат времени и средств. Он также сообщил, что во время медицинских обследований нижняя часть его позвоночника выглядела «не слишком хорошо», а продолжение заездов на таком покрытии может усилить негативное воздействие на спортсменов.

Реакции Норриса и Расселла

Ландо Норрис также пожаловался на неровности Circuit of The Americas. Он сказал, что на некоторых трассах принимает таблетки от головной боли перед выездом, поскольку из-за ударов болид резко подбрасывает, и пилот ударяется головой о подголовники. По его оценке, если бы этот автодром строили сегодня, он не соответствовал бы действующим требованиям к новым трассам.

Джордж Расселл назвал неровное покрытие частью гонок, однако выразил обеспокоенность общим состоянием асфальта на трассах Формулы-1. Он считает, что автодромы следует обновлять каждые несколько лет. Расселл объяснил, что болиды Формулы-1 движутся очень низко над землей, а 18-дюймовые шины имеют меньший профиль, поэтому хуже смягчают удары от неровностей.

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