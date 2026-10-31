Пилоты Формулы-1 Макс Ферстаппен и Лиам Лоусон получили штраф в виде потери одной позиции на стартовой решётке Гран-при Мехико в Мексике после столкновения во второй пятничной практике. Стюарды признали действия обоих гонщиков неприемлемыми, сообщает Sky Sports.

Контакт в финальном секторе

Инцидент произошёл на автодроме имени братьев Родригес в Мехико. Ферстаппен пытался обогнать Лоусона по внутренней траектории в 12-м повороте перед бывшим бейсбольным стадионом. Пилот Racing Bulls не уступил позицию, после чего болиду ехали бок о бок в 13-м повороте и столкнулись в 14-м.

От машины нидерландца отлетел фрагмент, из-за чего сессию прервали красными флагами. В решении стюардов отмечается, что столкновения такого типа во время тренировок происходят крайне редко. Оба гонщика также признали свои манёвры ненужными и неуклюжими.

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Причины штрафа

Стюарды напомнили, что ранее в пятницу на встрече с менеджерами команд их предупредили об обгонах в финальном секторе трассы. Учитывая подобные эпизоды в свободных заездах в этом сезоне, они решили ужесточить санкцию: вместо официального предупреждения применили штраф на стартовой решётке.

До объявления решения Ферстаппен раскритиковал действия Лоусона, заявив, что тот мог вести себя более разумно. Лоусон сразу после контакта сказал по радио, что Ферстаппен въехал в него и выехал за пределы трассы в сторону его болида. Руководитель Racing Bulls Алан Пермане назвал столкновение совершенно ненужным и заявил, что оба пилота могли действовать лучше.

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