Ингвар Йоунссон, выступавший за национальную сборную Исландии по футболу, скончался в возрасте 37 лет. Онкологическое заболевание у бывшего вратаря диагностировали весной 2026 года.

«С глубоким сожалением и скорбью сообщаем, что наш дорогой друг и товарищ по команде Ингвар Йоунссон, вратарь «Викингура», скончался в среду, 25 ноября, в окружении своих близких. Клуб и все игроки команды «Викингур» выражают свои соболезнования его семье и близким», – говорится в заявлении клуба.

Йоунссон выступал за «Викингур» с 2020 года, вместе с ним команда четыре раза выиграла чемпионат Исландии, по три раза — Кубок и Суперкубок Исландии.

Свою профессиональную карьеру он начал в клубе «Ньярдвик», затем перешел в «Стьярнан». После этого он играл в Норвегии и Дании.

В сборной вратарь дебютировал в 2014 году, провел в ее составе восемь матчей. Ингвар Йонссон входил в заявку команды на Евро-2016, где исландцы дошли до четвертьфинала.

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