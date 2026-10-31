Полуфинал Кубка шотландской лиги «Рейнджерс» — «Абердин» перенесли — Sky Sports News
Полуфинальный матч Кубка шотландской лиги между «Рейнджерс» и «Абердином» перенесли на более позднюю дату, сообщает Sky Sports News.
Статус матча
В комментарии к матчу указано, что игра отложена и будет проведена позже. Причина переноса, а также новая дата и время проведения в сообщении не указаны.
Sky Sports News обозначает встречу как Scottish League Cup Semi Final, то есть полуфинал Кубка шотландской лиги. В карточке матча также указан статус переноса.
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Запланированные дата и место
В расписании поединок был назначен на 17:30 в субботу, 31 октября 2026 года. Местом проведения указан Hampden Park.
В расписании Sky Sports News матч назван Rangers vs Aberdeen. На странице также доступны разделы с комментарием, составами команд, статистикой, турнирной таблицей и коэффициентами. Она содержит отметки полного времени, дополнительного времени и перерыва.