Северная Ирландия — Украина: где и когда смотреть ключевой матч Лиги наций

Сборная Украины по футболу в субботу, 14 ноября, проведет важный матч группового этапа Лиги наций. Команда под руководством Андреа Мальдеры сыграет на выезде против лидера группы — сборной Северной Ирландии. На данный момент «сине-желтые» отстают от соперника на четыре очка в турнирной таблице.

Поединок состоится на Национальном футбольном стадионе в Белфасте.

Болельщики смогут посмотреть прямую трансляцию из Великобритании на видеосервисе MEGOGO. Матч покажут на канале «Megogo Футбол Первый», где предусмотрена традиционная аналитическая студия с участием журналистов и футбольных экспертов.

Кроме того, бесплатная трансляция будет доступна на телеканале «Megogo Спорт». Его сигнал могут принимать зрители цифрового эфирного телевидения Т2, а также абоненты кабельных сетей.

В первом матче между командами украинская сборная, которая формально играла на своем поле, потерпела разгромное поражение со счётом 0:3.

К тому же «сине-желтые» не могут забить в ворота североирландцев уже пять матчей подряд.

Последний раз украинцам удалось отличиться в игре против этой команды ещё в апреле 1997 года. Автором гола стал Андрей Шевченко. Для него тот мяч стал первым в карьере за национальную сборную Украины.

Таким образом, предстоящий поединок в Белфасте станет для команды Андреа Мальдеры возможностью не только улучшить турнирное положение, но и прервать длительную безголевую серию в матчах с Северной Ирландией.

Напомним, нападающий «Галатасарая» Рафаэль Леан не поможет сборной Португалии в ноябрьских матчах Лиги наций против Дании и Уэльса.

В Швеции перед матчем Лиги наций на Strawberry Arena планируют почтить память пяти футболистов, выступавших за национальную сборную: Виктора Классона, Эмиля Форсберга, Эмиля Крафта, Робина Ольсена и Мартина Ольссона.

Читай нас в