Полузащитник «Эвертона» Джек Грилиш не вошел в состав команды на выездной матч Премьер-лиги против «Ньюкасла» в Ньюкасле, Англия. Для 31-летнего англичанина это будет третья подряд пропущенная игра за клуб.

Грилиш остался на Мерсисайде

Как сообщает The Guardian, «Эвертон» отправился на северо-восток Англии без Грилиша. Футболист остался на Мерсисайде, где будет работать над физической формой на тренировочной базе клуба Finch Farm.

Этим летом Грилиш во второй раз присоединился к «Эвертону» на правах аренды из «Манчестер Сити». Главный тренер команды Дэвид Мойес пока не уточнял, когда игрока снова будут рассматривать для включения в состав.

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Причины предыдущего отсутствия

В прошлый четверг Грилиш не сыграл в победном для «Эвертона» матче Кубка английской лиги по дисциплинарным причинам. По данным издания, он пропустил тренировку без разрешения перед матчем четвертого раунда.

До этого полузащитник также отсутствовал в матче Премьер-лиги против «Арсенала», который «Эвертон» проиграл. Тогда причиной пропуска была болезнь.

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