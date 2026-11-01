Полузащитница «Тоттенхэма» Дрю Спенс стала рекордсменкой английской Женской суперлиги по количеству матчей. В воскресной игре против «Бирмингем Сити» 34-летняя футболистка вышла в стартовом составе и провела 217-й матч в турнире, превзойдя показатель бывшего капитана «Челси» Милли Брайт, сообщает BBC Sport.

Рекордный матч

Спенс назвала это достижение очень важным для себя и своей семьи. По ее словам, в молодые годы она больше думала о завоевании трофеев, а позднее осознала значение постоянной работы над физической формой и готовности выходить на поле на протяжении многих сезонов.

Футболистка прошла академии «Арсенала» и «Фулхэма», после чего 14 лет выступала за «Челси». В составе этого клуба она выиграла пять чемпионских титулов и четыре Кубка Англии. В «Тоттенхэм» Спенс перешла в 2022 году, а летом ее назначили капитаном команды.

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Форма и дальнейшие планы

В своем первом сезоне за «Тоттенхэм» Спенс сыграла 22 матча — больше, чем в любом отдельном сезоне в «Челси». В сезоне 2026–27 она провела на поле каждую минуту матчей «Тоттенхэма» в Женской суперлиге. К концу сезона Спенс может стать единственным полевым игроком клуба, сыгравшим по 90 минут в каждом матче лиги.

Спенс, которая в 2021 году сменила спортивное гражданство с английского на ямайское, заявила, что сейчас находится в лучшей форме в карьере. Она связала это с лучшим пониманием своего организма, восстановлением и питанием. Футболистка также отметила, что не планирует завершать карьеру в ближайшее время и хочет продолжать совершенствовать свою игру.

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