В Астане, Казахстан, польская пловчиха Катажина Васик завершила Кубок мира победой на дистанции 50 метров вольным стилем. Она выиграла все три заплыва серии на этой дистанции и завоевала свою четвертую тройную корону Кубка мира, сообщает Interia Sport.

Васик отметила, что перед началом турнира стремилась победить на всех трех этапах, однако не считала такой результат гарантированным. По ее словам, на 50-метровой дистанции решающими могут быть сотые доли секунды, а малейшая ошибка способна стоить победы.

Серия побед с 2022 года

Пловчиха заявила, что с 2022 года выиграла все 12 финалов Кубка мира на 50 метрах вольным стилем, в которых участвовала. Она подчеркнула, что не воспринимает эту статистику как дополнительное давление: перед каждым заплывом она сосредотачивается на выполнении своей работы, а не на предыдущих результатах.

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На заключительном этапе в Астане Васик проплыла дистанцию за 23,30 секунды. Она назвала этот результат положительным сигналом, учитывая усталость после трех недель поездок и соревнований. Спортсменка добавила, что не считает нынешние результаты пределом своих возможностей и намерена работать над деталями в спринте.

Дебют на 1500 метрах и подготовка к Пекину

В этом году Васик впервые в карьере стартовала на 1500 метрах. Она объяснила, что решила попробовать непривычную для себя дистанцию, чтобы выйти за пределы привычной рутины, и не связывает это выступление с переходом к новой специализации. В дальнейшем она планирует сосредоточиться на спринтерских дисциплинах, прежде всего на 50 метрах.

После Кубка мира пловчиха ненадолго приезжала в Варшаву, а на следующий день отправилась в США для продолжения подготовки. Ее следующим крупным стартом должен стать декабрьский чемпионат мира на короткой воде в Пекине. Васик не стала прогнозировать медальные результаты или окончательно подтверждать участие в заплыве на 100 метров, отметив, что будет принимать решение вместе с тренерским штабом.

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