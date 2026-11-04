Эстонская пловчиха Кейра Раттур завоевала золотую медаль на дистанции 50 метров брассом на чемпионате мира по плаванию среди спортсменов с синдромом Дауна, проходящем в Албуфейре, Португалия. Она преодолела дистанцию за 46,33 секунды и защитила свой титул чемпионки мира, сообщает ERR News.

Три медали за три дня

Это вторая золотая награда Раттур на турнире и третья медаль за три дня соревнований. В понедельник она победила на дистанции 100 метров брассом, а в воскресенье завоевала бронзу на дистанции 200 метров.

Серебряную медаль в заплыве на 50 метров брассом завоевала Мария Агеева, выступающая под нейтральным флагом, с результатом 50,52 секунды. Третьей финишировала представительница Португалии Матильде Лусия Гашпар — 51,06 секунды.

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Результаты других эстонских спортсменов

Тренер Эйли Паап заявила, что тактика защиты титула сработала, а технически всё прошло хорошо. По её словам, Раттур вновь продемонстрировала, что относится к числу сильнейших пловчих мира с синдромом Дауна.

На соревнованиях также выступили другие эстонские спортсмены. Эрик Тетт стал шестым на 100 метрах на спине с временем 1 минута 30,42 секунды. Каспар Пауль Лойк занял 12-е место на 200 метрах комплексным плаванием с результатом 3 минуты 28,13 секунды и 14-е — на 100 метрах на спине с временем 1 минута 35,39 секунды. Харди Паис финишировал 12-м на дистанции 50 метров брассом за 46,37 секунды.

В чемпионате участвуют 172 пловца из 24 стран. Это 12-й чемпионат мира по плаванию среди спортсменов с синдромом Дауна, который стартовал 30 октября и продлится до пятницы.

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