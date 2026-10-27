Польская роллерша Юстина Тенчар завоевала две золотые медали на чемпионате мира по фристайл-слалому, который проходил в Парагвае. Она победила в дисциплинах Classic и Battle, а перед поездкой открыла онлайн-сбор, чтобы профинансировать дорогу на соревнования. Об этом спортсменка рассказала в интервью Interia Sport.

Сбор средств на поездку

Тенчар отметила, что решение о сборе средств далось ей непросто. По ее словам, мать убедила ее открыть сбор, поскольку поездка в Парагвай была финансово сложной. Спортсменка участвует во многих международных турнирах в течение года, поэтому расходы на перелеты и участие в соревнованиях значительны.

Сбор в итоге позволил собрать всю необходимую сумму. Роллерша сказала, что не получала негативных комментариев и почувствовала значительную поддержку. Она также подчеркнула, что для проведения сбора необходимо его планировать и самостоятельно заниматься продвижением.

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Победы в Classic и Battle

В Classic участники исполняют программу под музыку в специальных костюмах. Судьи оценивают технические элементы, сложность трюков и их сочетаний, а также артистическую составляющую — ритм, скорость движений и синхронность с музыкой.

Тенчар рассказала, что не ожидала завоевать медали, хотя готовилась к стартам. Она также занимает первое место в мировом рейтинге среди взрослых спортсменок. Роллерша тренируется самостоятельно, без тренера: в теплый сезон занимается пять-шесть дней в неделю, по два-четыре часа. Параллельно она обучается по программе Aviation Management и ищет спонсоров для финансирования зарубежных стартов.

Мировые соревнования World Skate Games проходят раз в два года и объединяют представителей различных роллерных дисциплин, а также скейтбординга, велосипедного спорта и соревнований на самокатах. По словам Тенчар, на турнир в Парагвай приехали участники примерно из 90 стран.

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