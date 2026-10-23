По данным Interia Sport, президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что сборная Польши U-15 не выйдет на поле, если в плей-офф турнира FIFA U-15 World Cup & Festival 2026 в Азербайджане сыграет против России или Беларуси.

Позицию передали FIFA

Кулеша сказал WP Sportowe Fakty, что Польский футбольный союз уже передал FIFA свою однозначную позицию. По его словам, польская команда примет участие в турнире, однако будет бойкотировать возможные матчи против сборных России и Беларуси, которые, по мнению федерации, не должны выступать в этих соревнованиях.

Президент PZPN объяснил это решение нежеланием лишать 15-летних футболистов возможности сыграть на международном турнире. Он назвал участие в соревнованиях ценным опытом для молодых игроков.

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Формат соревнований

Приглашения на турнир получили 211 федераций, а участие подтвердили 189. На групповом этапе сборная Польши сыграет против Грузии, Сан-Томе и Принсипи, Намибии, Британских Виргинских островов и Бермудских островов.

Команды заявили по 14 футболистов. Матчи будут проходить на полях уменьшенного размера в формате восемь на восемь, а турнир продлится с 24 по 30 октября 2026 года. Как отмечает издание, позиция PZPN связана с продолжающейся войной России против Украины. В марте 2022 года Польша отказалась играть с Россией в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира в Катаре, после чего FIFA и UEFA отстранили российскую сборную.

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