Польская пограничная служба задержала 15 граждан России и Беларуси, которые, вероятно, пытались попасть на чемпионат мира по каратэ среди кадетов, юниоров и спортсменов в возрасте до 21 года. Соревнования проходили в польском городе Бельско-Бяла с 14 по 18 октября.

Среди задержанных — 11 граждан Беларуси и четверо россиян.

Все они въехали в Польшу по туристическим визам, что не соответствовало заявленной цели их пребывания в стране.

Представитель польской пограничной службы Шимон Мостицкий сообщил, что задержанным было предписано покинуть территорию Польши в течение восьми дней.

Польская сторона заранее заявила, что не допустит российских спортсменов к соревнованиям на своей территории.

8 октября Польский союз каратэ сообщил, что представители России не приедут на чемпионат. Вице-министр спорта и туризма Польши Пётр Борис также подчеркнул, что страна принципиально не разрешает российским спортсменам участвовать в соревнованиях на своей территории.

Организаторы пояснили, что на момент завершения регистрации российские спортсмены не были заявлены на турнир. В то же время польская сторона ожидала, что отдельные представители России все же попытаются приехать.

Президент Польского союза каратэ Павел Полтожецкий заявил, что организаторы заранее предупреждали российскую сторону о недопуске.

«Поэтому по спортивным каналам мы заранее предупреждали их, чтобы они не приезжали», — сказал Полтожецкий.

В Федерации каратэ России подтвердили, что знали о решении польской стороны не допускать российских спортсменов к соревнованиям. Там также заявили, что представители федерации не выезжали на турнир.

«Мы и так знали, что так будет. Поэтому от федерации туда никто не поехал», — сообщили в федерации.

Там пояснили, что задержанных россиян решили выдворить из-за использования виз, не соответствующих цели их поездки.

По словам представителей федерации, они «въехали по нецелевым визам».

Имена граждан России, которым приказали покинуть Польшу, официально не обнародовали.

Среди людей, которые хотели попасть на соревнования, могли быть воспитанники российской школы каратэ «Орел-Карат».

По информации журналистов, руководство этой школы организует помощь российским военным, а также встречи участников войны против Украины с детьми.

Ранее российский оккупант и чемпион мира по каратэ Максим Бахарев, потерявший все конечности во время войны с Украиной, выразил свое недовольство отсутствием поддержки со стороны российского общества в адрес военных.

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