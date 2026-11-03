Женская сборная Польши по футболу сыграет с Финляндией, Северной Ирландией и Беларусью в группе B3 Лиги наций 2027 года. Польская команда попала в первую корзину Лиги B, сообщает Interia Sport.

Состав группы B3

Финляндия попала в группу Польши из второй корзины, Северная Ирландия — из третьей, а Беларусь — из четвертой. Благодаря посеву в первую корзину сборная Польши не могла встретиться на этом этапе со Словенией, Сербией и Украиной.

В 2025 году польки уже играли с Северной Ирландией в Лиге наций и одержали две победы — 2:0 и 4:0. Как отмечает издание, матч польской команды против Беларуси может состояться на нейтральном поле.

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Плей-офф за чемпионат мира

Перед стартом нового розыгрыша Лиги наций польская команда продолжает борьбу за выход на чемпионат мира. В первом раунде плей-офф польки отыграли поражение 0:1 от Бельгии в первой встрече, а в ответном матче довели противостояние до серии пенальти и победили.

В начале декабря сборная Польши проведет двухматчевое противостояние с Ирландией. По данным издания, для прямого выхода на мировое первенство полькам нужно победить соперниц, а также рассчитывать на победу одной из команд, расположенных ниже в рейтинге: Украины, Уэльса, Шотландии, Финляндии, Португалии или Швейцарии.

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